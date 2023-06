GAZZETTA, La rivoluzione viola dipende da due fattori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla Fiorentina analizzando le scelte di mercato del club viola. "Sarà rivoluzione?", si chiede la rosea. Perché sul fuoco c'è molta carne, anche se tutto dipenderà da due fattori: le offerte che riceverà per i suoi giocatori, perché il club vuole vendere ma non svendere, e se la prossima stagione giocherà o no in Conference League.

In uscita oltre ad Amrabat ci sono Igor e Quarta, anche lui scaricato da Italiano. Uno tra Cabral e Jovic se ne andrà di sicuro, e poi cedibili anche Terzic, Duncan e Sottil. In entrata ci sono tantissimi nomi: il sogno è sempre Berardi. Altrimenti come esterno piacciono anche Lukebakio e Ngonge, la carta Zaniolo - conclude - è sbiadita.