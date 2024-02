GAZZETTA, Italiano sfida Sarri. Una rincorsa per due

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport presenta la sfida tra Fiorentina e Lazio di domani come la sfida tattica tra i due allenatori, Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri. Entrambi avrebbero una pagella strana guardando la stagione: voti alti nelle coppe, bassi in campionato. Ma il momento della verità arriva adesso e la sfida di domani sera al Franchi può già dare un’indicazione significativa per la rincorsa ad un posto in Europa la prossima stagione.

I numeri per i viola sono impietosi soprattutto da quando c'è Sarri sulla panchina biancoceleste, solo a Firenze la Lazio ha vinto 3-0 e 4-0 le ultime due stagioni. Si tratta dell'unico allenatore contro cui Italiano ha giocato almeno cinque partite senza vincere mai. Se la continuità è difficile da trovare, almeno i gol dovrebbero esserlo meno: la Fiorentina ha bisogno di concretizzare di più se vuole uscire dalla melma in cui si è infilata in questo 2024.