GAZZETTA, Il sogno Jovic-Fiorentina continua

Le parti si piacciono, i like lo confermano. Al momento il flirt fra Luka Jovic (classe 1997) e la Fiorentina viaggia platonico via web ed è impossibile sapere come finirà. Certo, il fatto che un attaccante pagato 60 milioni di euro nel 2019 abbia recentemente inserito quello ufficiale viola tra i 751 profili che segue su Instagram, è curioso. Se a questo aggiungiamo il like che lo stesso Jovic ha messo sotto ad una foto della festa gigliata appena riconquistata l’Europa, tutto ciò si trasforma in possibile indizio. Del resto la fiorentina, tra le altre cose, sta cercando un altro numero nove considerato che il solo Cabral in una stagione così faticosa come la prossima non può bastare. La Viola sul brasiliano punta forte, avendolo pagato 15 milioni di euro pochi mesi fa: aggiungere altre chiavi offensive però è obbligatorio ed il serbo è un centravanti che sarebbe ultra gradito allo staff tecnico. Curiosità. Visto che siamo a spulciare i social, Jovic ha da solo due volte e mezzo i follower del club viola (2,4 milioni contro 1). A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.