GAZZETTA, Firenze sfida Rocco: Franchi lo faremo noi

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, parla di "sfida" riferendosi alle parole pronunciate ieri da Dario Nardella sul Franchi. Il sindaco di firenze ha lanciato un nuovo progetto che in passato non aveva convinto Rocco Commisso e i suoi manager, i quali avevano chiesto interventi più drastici. Il Sindaco Nardella ha lasciato la porta aperta a una collaborazione con la Fiorentina. «Sono fiducioso di vedere Rocco Commisso nei prossimi giorni. Gli illustrerò i dettagli dell’operazione. Se la Fiorentina vuole stare con noi siamo disponibilissimi. Non esiste un’altra opzione, oltre a questa. Almeno per noi. Poi, la società viola può scegliere di fare un nuovo stadio dove vuole. Abbiamo cercato di trovare un accordo con il club ma non ci siamo riusciti».