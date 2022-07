GAZZETTA, Ecco finalmente la ciliegina Jovic

Ecco la ciliegina Jovic. Scatta una stagione che promette grandi cose per la Fiorentina di Commisso. La squadra si è ritrovata ieri sera nel centro sportivo Davide Astori dove i giocatori si sono sottoposti ai test anti Covid di routine. Da oggi via agli esami medici e fisici a Coverciano. Domenica il gruppo si sposterà a Moena (Trento), dove lavorerà fino al 24 luglio. Italiano dirigerà i primi allenamenti con un Mandragora e un Gollini in più. E la notizia dell’ultima ora riguarda appunto Jovic, che dovrebbe arrivare a Firenze sabato e passerà in viola a titolo definitivo. Firmerà un contratto biennale con opzione per altri due anni. Nel corso delle prime due stagioni, qualora la Fiorentina dovesse cedere l’attaccante serbo il 50% della futura rivendita spetterà al Real Madrid. Il tutto aspettando la stretta finale anche per Dodò. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.