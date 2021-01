GAZZETTA, Bad boy Kokorin: "Ho sbagliato ma..."

La rissa, il processo, il carcere. Da esperienze così si può uscire in due modi. Aleksandr Kokorin ha scelto quello giusto. "Ciò che è successo è stato molto brutto e ho pagato tantissimo. E’ stato davvero duro, credetemi, per questo ho promesso di non fare mai più sbagli del genere". Kokorin è prontissimo per l’avventura viola. "Ero in ritiro quando lo Spartak mi ha avvisato dell’interesse concreto della Fiorentina. In cinque ore con la mia famiglia abbiamo deciso. Sono felice, voglio aiutare la mia squadra e vincere qualcosa. Ho aperto una pagina nuova della mia vita, spero che le mie qualità possano cancellare gli sbagli che ho fatto nel passato. Io bad boy? Solo in campo, in senso positivo. Per il resto ho una moglie, sono padre, e penso solo a star bene con la mia famiglia. Questo mi rende felice".