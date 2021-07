GATTUSO, La sua estate nera in vacanza forzata

La Gazzetta dello Sport fa un punto sulle vicende vissute da Rino Gattuso negli ultimi mesi cercando di vedere il suo futuro. Adesso Rino è disoccupato. "Ci dovevo essere anche io nel prossimo campionato di Serie A", ha commentato amaro in una delle sue ultime interviste. Una delusione comprensibile. Dal divorzio con il Napoli con la delusione della mancata qualificazione in Champions League all'ultima giornata, alla rottura prematura con la Fiorentina. Poi per lui era pronta la panchina del Tottenham ma è stato "giustiziato" da da una velenosa guerra scatenata all’interno del club londinese. Il suo futuro? L'ex tecnico del Napoli non si è mai sentito a suo agio nel ruolo di chi deve aspettare un collega che vada in difficoltà. Non a caso ad alcuni amici ha confidato che gli piacerebbe vivere un’esperienza alla guida di una Nazionale.