GATTUSO, È tra i candidati per la panchina della Juve

Sembra chiaro che siano calate le quotazioni su Gattuso, in merito a un suo possibile approdo in viola. Il calabrese al momento è un'idea della Juventus la quale apprezza il fatto che oltre ad aver affrontato un percorso personale in crescendo, sia riuscito a far giocare le proprie squadre con qualità. La Juventus lo considera, in percentuale, al 20%. Davanti ci sono Allegri (50%) e Zidane (30%). Lo scrive Tuttosport.