Ranieri chiede la cessione, per il CorSport la società fa muro: ecco la richiesta
Il mercato della Fiorentina oltre che nelle entrate potrebbe animarsi anche sul fronte delle uscite. Luca Ranieri ha infatti manifestato alla società la volontà di essere ceduto, una richiesta che non trova il pieno allineamento con le intenzioni del club, orientato a trattenerlo soprattutto dopo gli addii di Pablo Marí e Mattia Viti. L’ipotesi di una partenza, scrive il Corriere dello Sport, diventerebbe concreta solo nel caso in cui la Fiorentina riuscisse a intervenire con decisione sul reparto arretrato, inserendo addirittura due nuovi difensori. In ogni caso, la base di partenza resta chiara: servono almeno 8 milioni di euro.
