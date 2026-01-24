La prima al Franchi senza Commisso. Il CorSport: "Nel nome di Rocco"
La prima a Firenze senza Rocco Commisso non sarà un sabato come gli altri, né Fiorentina-Cagliari una partita qualunque. Oggi, con la signora Catherine attesa in Italia insieme ai figli, la città e il mondo viola tornano nel luogo dove tutto ha avuto inizio, una settimana dopo aver pianto la scomparsa del presidente. Un ritorno che, rimarca il Corriere dello Sport, riaprirà inevitabilmente il dolore e la malinconia, ma che porterà con sé anche la volontà di ripartire nel nome di chi non c’è più e che resterà per sempre nella memoria collettiva.
