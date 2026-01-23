Assalto della Fiorentina a Massolin. Muro del Modena sul classe 2002
Oltre ai vari nomi che stanno uscendo per quanto riguarda il reparto difensivo, con la Fiorentina alla ricerca di un centrale da mettere a disposizione di Paolo Vanoli, il club viola si sta muovendo anche per quanto riguarda gli altri reparti. Stando infatti a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza gigliata starebbe monitorando il profilo di Yanis Massolin del Modena, centrocampista francese, 23 anni, rivelazione della Serie B che a marzo sarà convocato dall’Algeria. Il club viola è già partito all’assalto ma i gialloblù non vogliono mollarlo.
