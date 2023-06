FUTURO, Venuti, Bianco e Saponara: destini diversi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Nazione oggi parla anche del possibile futuro dei giocatori in scadenza e non solo nella Fiorentina. La sfida contro il Sassuolo per tanti è stata un arrivederci alla Serie A con la maglia viola. Lorenzo Venuti ha tagliato il traguardo delle 100 partite con la Fiorentina e saluterà in estate, forse salutando anche l'Italia: l'Espanyol lo lusinga dallo scorso gennaio.

Arrivederci anche per Alessandro Bianco che andrà a giocare in prestito. Poi c'è Riccardo Saponara: non c'è fretta, le parti torneranno ad aggiornarsi, ma è chiaro che la permanenza di Italiano sarebbe un fattore. In ogni caso Saponara porta sul tavolo la sua migliore stagione dai tempi dell’Empoli, con 6 gol e 7 assist in 38 partite.