Furia Milan, Gazzetta: "Mal digerita la gestione di Pulisic dagli USA"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:31Rassegna stampa
di Redazione FV

La Gazzetta dello Sport racconta di alcuni malumori in casa Milan legati alle condizioni fisiche di Christian Pulisic aggravate dalla presenza in Nazionale. Arrivato in ritiro già alle prese con un fastidio alla caviglia, l’ex Chelsea è stato schierato dal ct Pochettino per poi dover uscire dal campo alla mezz’ora per l’aggravarsi dell’infortunio. Il club attende con ansia l’esito dei primi esami fisici, ma in via Aldo Rossi prevale l’amarezza per una gestione giudicata poco prudente da parte della Nazionale americana, che rischia di privare il Milan di uno dei suoi pezzi pregiati in un momento delicato della stagione. 