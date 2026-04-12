Rimpianto Cataldi, domani avversario al Franchi. CorFio: "Un riscatto mancato"

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Meno uno a Fiorentina-Lazio. La sfida di domani sera al Franchi metterà due grandi deluse di questa stagione, per motivi rispettivamente diversi, ma con una delle due squadre che ha ancora qualcosa da chiedere al suo campionato. È la squadra di Vanoli, reduce dall'amara notte di Londra in Conference e chiamata a riscattarsi per acciuffare definitivamente la salvezza. Chi proverà a opporsi sarà la formazione di Sarri, in cui milita quel Danilo Cataldi che tanto ha imparato a conoscere l'ambiente viola.

Al centrocampista si dedica il taglio alto della prima pagina odierna del Corriere Fiorentino, che propone il titolo: "Il rimpianto: Cataldi e quel riscatto mancato per 4 milioni, domani sfiderà i viola". Il riferimento va al diritto di riscatto che il club viola poteva esercitare alla fine della scorsa annata, in cui il mediano era in prestito a Firenze. Fu una stagione costellata da infortuni, ma il rendimento del giocatore fu molto importante nella gestione Palladino e la sensazione è che, vista la cifra pattuita così bassa, tenerlo in rosa sarebbe stata una valida idea (anche per il legame che aveva instaurato Cataldi con l'ambiente, vedi la vicenda e l'amicizia con Bove).