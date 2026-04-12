Solomon verso la convocazione, Fortini ancora out: il punto del CorSport

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Il rischio che corre Paolo Vanoli anche per la sfida alla Lazio, è quello di avere una buona parte della squadra indisponibile. Del tema si occupa stamani il Corriere dello Sport-Stadio, che riparte dal dato di fatto: la Fiorentina è andata a trovare il Crystal Palace priva di Kean, Parisi, Solomon e Fortini, ognuno alle prese con i rispettivi problemi di natura fisica. Fortini sarà ancora out, alle prese con i problemi alla schiena che lo tengono fuori da oltre un mese, mentre la situazione che riguarda gli altri tre è questa con l'allenamento di ieri alle spalle: Kean e Parisi hanno continuato il programma personalizzato per recuperare, Solomon era in gruppo.

Proprio sull'israeliano si respira fiducia per la convocazione di domani, non sulla partenza da titolare. Quanto a Parisi, è sparito da convocati e partite a causa di una non precisata botta ricevuta contro l’Inter e tre settimane - sosta compresa che è l’ideale per smaltire i guai contingenti - per una botta sono decisamente tante, a maggior ragione se sta penalizzando il calciatore più in forma della Fiorentina. Infine Kean, ultimo non certo per importanza: nel suo caso, come già sottolineato, il problema alla tibia si risolve solo con uno stop prolungato che al momento non è possibile e allora gli è stata risparmiata la trasferta europea per evitare il doppio impegno ravvicinato, quello sì insostenibile. E siccome le condizioni sono sempre le stesse e non cambiano al trascorrere del tempo, se domani non sente dolore gioca, sennò se ne riparla per il Sassuolo. La speranza (tale è) per Vanoli è di averli tutti almeno in panchina.