Kean-Parisi, due incognite: l'attaccante verso il rientro, l'esterno non ancora
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In avvicinamento a Fiorentina-Lazio di domani sera, La Nazione fa un punto sull'infermeria viola e su chi spera di rientrare almeno a disposizione di Vanoli. Le incognite maggiori riguardano Moise Kean e Fabiano Parisi, che ieri hanno lavorato ancora a parte. L’attaccante, alle prese con il dolore alla tibia che si trascina dalla gara giocata in azzurro contro la Bosnia, ha comunque discrete possibilità di essere a disposizione già domani sera.
Di fatto, il classe 2000 non è infortunato ma si sta gestendo in vista dei prossimi appuntamenti. Più complicata invece la posizione dell’esterno (vittima di un problema fisico per la verità mai chiarito), per il quale un nuovo forfait appare al momento l’ipotesi più probabile.
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