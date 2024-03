FRANCHI, Nardella esulta ma le opposizioni attaccano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato come il Comune di Firenze era riuscito a riavere dal governo i 55 milioni mancanti per un restyling completo del Franchi (CLICCA QUI) e della risposta da Roma del ministro per i rapporti con l’Ue Raffaele Fitto (CLICCA QUI). A intervenire nel dibattito c’è stata anche Italia Viva, da sempre scettica sull’utilizzo di fondi pubblici per finanziare lo Stadio: "Comprendiamo l’ansia elettorale di Nardella – dicono la candidata sindaco Stefania Saccardi e il coordinatore metropolitano del partito Francesco Casini – ma in realtà le risorse del governo non sono destinate allo stadio, ma fanno parte del Piano Urbano Integrato.

Di fatto, con una sorta di gioco delle tre carte, il sindaco riposizionerebbe questi soldi su progetti già finanziati dal Comune di Firenze per liberare denaro che andrebbe sullo stadio e non ad esempio su case o scuole". Durissimo, invece, il giudizio del capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Francesco Torsella che invita Nardella a: "smettere di giocare d’azzardo sulle spalle di Firenze". Lo scrive La Nazione.