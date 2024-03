NARDELLA, Novità Franchi: il decreto contiene i 55 mln

Fonte: Luciana Magistrato

A margine della conferenza stampa sul Maggio Musicale, il sindaco Dario Nardella ha dato una grande novità sullo stadio Franchi:

"C'è una straordinaria novità, abbiamo visionato il decreto legge 19/2024 in tema e in allegato 3 che riguarda i fondi alle città metropolitane ed è confermata la quota di 55 milioni di euro che era stata definanziata in precedenza, contenuta nel contributo complessivo per la città metropolitana. Nella tabella ci sono infatti 157 milioni di euro, quindi comprensivi dei 55 milioni di euro che noi avevamo chiesto al governo. Sono davvero felice e non abbiamo mai perso la fiducia come ho detto in questi mesi non abbiamo mai smesso il dialogo con i ministri, abbiamo sempre confidato nella collaborazione istituzionale. Abbiamo appreso la notizia dalla Gazzetta Ufficiale, dove è pubblicato il decreto, dopo le dichiarazioni dell'Anci De Caro che si diceva soddisfatto del fatto che il Governo ha restituito 10 miliardi ai comuni tra cui quelli dei fondi bui e guardando con attenzione le norme è confermato che ci sono i 55 milioni nel budget complessivo per la città metropolitana di Firenze".

Ci sono dunque i soldi per lo stadio? "Nei prossimi giorni parlerò con i ministri per verificare come utilizzare questa cifra. Noi abbiamo sempre parlato del modello Venezia, in base al quale certe cifre sono state trasferite ad altri progetti liberando quelle destinate allo stadio. Se ci sono le condizioni applicate a Venezia come abbiamo sempre chiesto, sono la persona più felice del mondo. Riconosco al Governo di aver risposto alle nostre sollecitazioni e ringrazio i ministri che si sono adoperati in tal senso, io sono pronto a confermare la massima collaborazione perché questa è una vittoria di tutta Firenze, non abbiamo mai smesso di crederci una volta trovata la soluzione per far giocare la Fiorentina durante i cantieri ora abbiamo le risorse per finire le coperture così come era previsto dall'inizio. Per i nostri tifosi, la nostra città e voglio anche dire per il prestigio di Firenze visto che ora la nostra città è in dirittura per gli Europei del 2032".