Non solo Kean, anche Piccoli in uscita: c'è la Lazio. Servono 15 mln
Questa mattina la Repubblica (ediz. Firenze) dedica spazio al “nodo” attaccanti. Il Como ha sondato nei giorni scorsi l'entourage di Kean per capire la fattibilità dell'operazione e Moise non ha chiuso le porte, consapevole che la location e la Champions sono opportunità reali. Per far vacillare la Fiorentina e aprire a una cessione, qualsiasi club interessato dovrà però mettere sul piatto almeno 40 milioni.
Capitolo Piccoli
Quanto a Piccoli, nemmeno il suo futuro è stabile. Piace a diversi club di Serie A, Lazio in primis, e gradirebbe una piazza che gli garantisse continuità e centralità tecnica, quella che il club gigliato non può offrire nell'immediato. Anche in questo caso, per accontentare le richieste di Paratici serviranno almeno 15 milioni, o un'operazione in prestito con diritto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.
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