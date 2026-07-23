Non solo Kean, anche Piccoli in uscita: c'è la Lazio. Servono 15 mln

vedi letture

Questa mattina la Repubblica (ediz. Firenze) dedica spazio al “nodo” attaccanti. Il Como ha sondato nei giorni scorsi l'entourage di Kean per capire la fattibilità dell'operazione e Moise non ha chiuso le porte, consapevole che la location e la Champions sono opportunità reali. Per far vacillare la Fiorentina e aprire a una cessione, qualsiasi club interessato dovrà però mettere sul piatto almeno 40 milioni.

Capitolo Piccoli

Quanto a Piccoli, nemmeno il suo futuro è stabile. Piace a diversi club di Serie A, Lazio in primis, e gradirebbe una piazza che gli garantisse continuità e centralità tecnica, quella che il club gigliato non può offrire nell'immediato. Anche in questo caso, per accontentare le richieste di Paratici serviranno almeno 15 milioni, o un'operazione in prestito con diritto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.