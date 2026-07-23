La Juve ha aperto al prestito di Joao Mario. C'è da trovare la formula
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Secondo La Gazzetta dello Sport il prossimo arrivo in casa viola sarà probabilmente terzino. È uno dei ruoli che manca ancora all’appello e da coprire. In arrivo c’è Valdepenas del Real Madrid ma non finisce qui, perché l’altro nome al centro dell’interesse è quello di Joao Mario per il quale la Juventus ha aperto al prestito.
La situazione di Joao Mario
C’è da trovare la formula giusta, però gli ottimi rapporti con i bianconeri e il benestare del giocatore potrebbero portare a una fumata bianca. Andrebbe a prendere il posto occupato da Dodo e quindi serve la partenza del terzino brasiliano che rimane in uscita.
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