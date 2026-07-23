Calciomercato Kean destinato a tenere banco: l'interesse del Como può diventare concreto

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Moise Kean in bilico, la Fiorentina ora cerca acquirenti: il Como è molto interessato e potrebbe fare passi avanti concreti

Il futuro di Moise Kean è destinato a tenere banco anche quest’estate. Come ampiamente prevedibile il periodo di validità della clausola da 62 milioni è stato il più sereno. A nessuno è venuto in mente di presentarsi al Viola Park con un’offerta così onerosa. Ora però iniziano le danze: la Fiorentina sta cercando di capire se esistano i margini per trovare una sistemazione al centravanti classe 2000. Che come vi raccontiamo da quasi due mesi è tutt’altro che incedibile.

Il primo passo avanti del Como

Qualche giorno fa si è interessato il Como, il quale ha avuto dei contatti con gli agenti del calciatore che per tutta risposta hanno lasciato intendere di poter trattare a fronte di una proposta che soddisfi la Fiorentina. E cioè 40 milioni. La posizione del club viola è chiara. L’ingaggio di Kean rappresenta una grana: 4,5 milioni di euro netti più bonus sono tanti. Forse troppi. Di conseguenza la volontà dei viola di guardarsi attorno alla ricerca di un potenziale acquirente.

Si preannunciano settimane calde

La sensazione è che il primo sondaggio esplorativo del Como potrebbe avere un seguito concreto per quanto non immediato. I lariani stimano molto l’ex attaccante della Juventus e non è escluso che possano tornare alla carica, parlando anche con la Fiorentina. Mentre non trovano conferma le voci che accostano il giocatore al Fenerbahce da inizio luglio. Ad ogni modo saranno settimane calde sul fronte Kean e le parole di Fabio Grosso risalenti a ieri lo confermano pesantemente.