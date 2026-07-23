Mastantuono proposto alla Juventus, ma piace anche a Paratici

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Stamani Tuttosport scrive che Franco Mastantuono, è stato proposto alla Juventus, la quale sta pensando a un innesto in quella zona del campo. Potrebbe essere il colpo i qualità a ridosso dell’attacco. Il giocatore argentino ma con passaporto italiano aspetta proposte, rassegnato all’idea di salutare Madrid perché il diktat gli è arrivato direttamente da José Mourinho. Il Real ha già deciso di farne a meno, ma non per sempre.

La decisione su Mastantuono

Per questo motivo partirò in prestito secco, senza grosse aperture a soluzioni più fantasiose, come una cessione e magari con recompra. Ecco perché la Juve lo sta valutando con attenzione, ecco perché soprattutto a farsi sotto è stata la Fiorentina nelle ultime ore, alimentando l’intreccio tra Paratici e il suo vecchio club e facendo passi avanti.