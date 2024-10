FRANCHI, Fino a giugno i posti saranno soltanto 24mila

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna de La Nazione torna a toccare il tema legato allo stadio Artemio Franchi. Con il restyling in corso la capienza dell'impianto di Campo di Marte è ovviamente ridotta e arriva a contare poco meno di 25mila posti a sedere. Come fa trapelare la Fiorentina la speranza è quella di riuscire ad ottenerne qualche centinaio in più ma si tratta comunque di una capienza diminuita di circa 15mila seggiolini. Di questa condizione eravamo tutti a conoscenza ai nastri di partenza del campionato ma, se fino ad ora non ci sono stati problemi, visto che anche contro la Roma i biglietti venduti sono stati di poco superiori ai 20mila, con la Fiorentina lanciata verso le zone più nobili della classifica le cose potrebbero cambiare. Una gara che, in condizioni normali, avrebbe potuto, ammesso che la Fiorentina continui a correre in campionato, portare quasi 40mila persone al Franchi è quella contro l'Inter del 1 dicembre.

Un'incognita di medio-lungo periodo poi è data dalla possibilità di accelerare i lavori spostando la Fiorentina lontano dal Franchi per qualche gara a partire dalla prossima tarda primavera. In questo modo, sfruttando i mesi estivi, gli operai potrebbero velocizzare i lavori con 150-180 giorni di lavoro consecutivi. Secondo quanto emerso una ventina di giorni fa, un'altra soluzione potrebbe essere quella di invertire i calendari, chiedendo alla Lega di disputare, quando i viola giocheranno in casa, il match in trasferta per poi recuperare quello di Firenze. Queste sono tutte soluzioni per il futuro, anche se non troppo lontano, il presente invece racconta di una Fiorentina in grande forma e, forse, del rammarico di non poter riempire il Franchi per gioire di queste vittorie.