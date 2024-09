FRANCHI, Fiesole pronta in estate, Stadio nel 2028

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze), fa un cronoprogramma di quelle che dovrebbero essere le tappe per la ristrutturazione del Franchi. La nuova curva Fiesole sarà pronta per la prossima estate, mentre toccherà attendere quella del 2026 per la nuova Ferrovia. Poi la copertura, ammesso che si trovino tutti i soldi, da tarda primavera a settembre del 2027, quindi riprofilatura della Maratona e rifiniture. Obiettivo garantire sempre una capienza minima da 18-20 mila posti e finire tutto entro l’estate del 2028 per giocare la stagione 28’-‘29 nel “nuovo” Franchi.

Per il quotidiano, l'incontro che c'è stato tra Rocco Commisso e la sindaca Sara Funaro ha ufficialmente aperto una fase della tregua tra le parti e per questo motivo si starebbe lavorando su tempistiche più lunghe. Non c'è più l'ansia di dover finire tutto entro il 2026, si legge, e anche Palazzo Vecchio sta studiando un piano per poter permettere ai gigliati di giocare all'interno dell'impianto di Campo di Marte con i cantieri.