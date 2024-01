FRANCHI, Caos abbonamenti per il '24/25: quota fissa?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Con la certezza che anche nella prossima stagione la Fiorentina disputerà le prossime gare interne allo stadio Franchi, l'edizione odierna de La Repubblica (ed.Firenze) si interroga su come saranno rimodulati i prezzi di biglietti e abbonamenti all'interno di un impianto che ospiterà al massimo fino a 22mila spettatori. Come spiega il quotidiano, adesso toccherà alla società valutare che tipo di politica dei biglietti fare.

Sul tavolo ci sono varie ipotesi: una quota abbonamenti fissa, circa diecimila con altrettanti posti lasciati alla vendita libera, oppure prelazione per gli abbonati Pro e dopo quelli Easy- in totale diciassette mila quest’anno - e poi i restanti posti agli altri, tutto è ancora da studiare. Certamente con ventiduemila posti il botteghino registrerà delle perdite inferiori ai cinquanta milioni di ricavi in meno stimati da Barone per i due anni lontano dal Franchi: solo 20 milioni le perdite stimate nel nuovo scenario.