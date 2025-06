Possibile scambio Sottil-Fabbian tra Fiorentina e Bologna. Ma ad una condizione

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport nei prossimi giorni potrebbe aprirsi un tavolo di lavoro tra Fiorentina e Bologna per uno scambio tra Riccardo Sottil, che Italiano ha sempre visto bene, e Giovanni Fabbian. Sempre che l’Inter non dovesse versare i 12 milioni per il riscatto e di conseguenza il trequartista restasse al Bologna, questo è evidente. Come è evidente che anche per lo scambio, l’ultima parola spetterebbe allo stesso Italiano.