Europeo Under21, Alle 21 in campo l'Italia di Ndour e Bianco contro la Slovacchia

Continua in Slovacchia l'europeo Under21. Dopo il successo mercoledì sera nella gara d'esordio contro la Romania, 1-0 gol di Baldanzi, oggi torna in campo la nazionale di Carmine Nunziata. Gli azzurrini sfideranno alle 21:00 i padroni di casa della Slovacchia per il secondo match del girone A. In casa viola attesa per vedere se Cher Ndour, dopo i 90 minuti contro la Romania, scenderà in campo da titolare anche questa sera.

Attende invece di fare il suo esordio nella competizione Alessandro Bianco. Alle 18 andrà in scena l'altra sfida del gruppo A tra Spagna e Romania. Al momento la classifica vede gli azzurrini in prima posizione insieme alla Spagna a 3 punti con Slovacchia e Romania ferme a 0.