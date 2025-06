La Fiorentina ci prova per Immobile. Il Corriere dello Sport: "Sul piatto già un'offerta"

Il Corriere dello Sport lancia un'indiscrezione clamorosa: la Fiorentina, a caccia di un vice Kean in vista della prossima stagione, sta pensando a Ciro Immobile. Ecco quanto va su con i pensieri il club di Commisso per il vice Kean. O Edin Dzeko oppure Fotis Ioannidis, oppure ancora Cristian Shpendi se non fosse l’ex bomber della Lazio. La società viola ci sta provando con l’ex Lazio, consapevole di un paio di ostacoli affatto semplici da superare. Uno riguarda la concorrenza del Milan che a sua volta è forte sull’attaccante napoletano e prova ne sia la visita a Casa Milan nei giorni scorsi da parte di Sommella, agente del calciatore.

Il secondo è rappresentato dai contorni economici dell’operazione: Immobile ha ancora due anni di contratto con il Besiktas a sei milioni a stagione, però il club turco potrebbe concedergli una sorta di “scivolo” per anticiparne la chiusura a questa estate e consentirgli di tornare in Italia. La società di Commisso ha già messo un biennale consistente sul piatto per cercare di battere il Milan nella corsa al centravanti autore di ben 201 gol in Serie A: un tentativo l’ha già fatto e un altro lo farà a breve non appena avrà la sponda del Besiktas a condizioni favorevoli per tutti.