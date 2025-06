Valzer delle panchine in Serie A, la Fiorentina aspetta Pioli: le altre squadre ancora senza tecnico

Il 24 giugno inizierà la prossima Serie A e ad inizio luglio le squadre inizieranno la preparazione. Ancora però non tutte le formazioni del nostro campionato hanno una guida tecnica. Considerando che la Juventus ieri ha ufficializzato la permanenza di Tudor, sono 5 i club italiani senza allenatore. Tra questi c'è la Fiorentina che, dopo l'addio di Raffaele Palladino, sta attendendo di risolvere le ultime noie burocratiche per poter ufficializzare Stefano Pioli.

Per la panchina del Parma il favorito resta Daniele De Rossi, mentre il Lecce sta stringendo per Eusebio Di Francesco. Un ex viola come Alberto Gilardino invece potrebbe sedersi sulla panchina del Pisa. Infine, dopo l'addio di Stroppa, la cremonese sta riflettendo soprattutto su Marco Giampaolo e Davide Nicola.