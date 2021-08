FORMAZIONE, I probabili undici titolari anti-Espanyol

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo nel test amichevole contro l'Espanyol. Diamo un'occhiata alle probabili formazioni lanciate dai giornali questa mattina. In porta non sembrano esserci dubbi: ci sarà Dragowski. Davanti a lui la linea difensiva dovrebbe essere composta a destra da uno tra Lirola e Venuti, nel mezzo Milenkovic e Igor (ma occhio alla sopresa Dalle Mura), e a sinistra Biraghi. A centrocampo non sembrano esserci interrogativi: ci saranno Bonaventura, Bianco e Maleh. Il tridente in attacco dovrebbe essere composto sicuramente da Callejon, Vlahovic, e uno tra Sottil e Saponara.

La Nazione - Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Lirola, Dalle Mura, Igor, Biraghi; Bonaventura, Bianco, Maleh; Callejon, Vlahovic, Sottil.

Corriere dello Sport - Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Bianco, Maleh, Callejon, Vlahovic, Saponara