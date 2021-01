FORMAZIONE, Gli stessi di Torino: un solo cambio

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla di temi di campo ed in particolare di quelle che potrebbero essere le scelte di formazione in vista della gara di domani pomeriggio contro il Bologna: come spiega il quotidiano, la sensazione è che Prandelli voglia concedere spazio ancora allo stesso 11 che ha battuto in modo magistrale la Juventus, ovvero al 3-5-2 che preveda Borja Valero regista e Martin Caceres esterno a destra tra i cinque di centrocampo. In tal senso potrebbe essere di nuovo premiato Igor in difesa mentre l'unico correttivo (forzato) di formazione sarà l'ingresso dal 1' di Barreca, favorito su Venuti, al posto dello squalificato Biraghi.