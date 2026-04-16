Firenze spera, La Nazione: "Un precedente di Conference rincuora il tifo"

Firenze spera, La Nazione: "Un precedente di Conference rincuora il tifo"FirenzeViola.it
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Oggi alle 11:44Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione in edicola scrive che la Fiorentina può appellarsi a un precedente per tentare la rimonta col Crystal Palace. È già successo nella Conference League che una squadra ribaltasse la sconfitta perentoria subita all’andata. Nel 2024 l’Olympiacos, poi campione, sembrava spacciato col Maccabi Tel-Aviv dopo l’1-4 dell’andata ad Atene. Al ritorno, invece, un 1-6 con doppietta di El Kaabi e sigillo di Jovetic. Morale: improbabile non significa impossibile.