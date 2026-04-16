La Viola ci proverà. Tuttosport: "60^ gara in Conference: unicum"

La Viola ci proverà. Tuttosport: "60^ gara in Conference: unicum"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:26Rassegna stampa
di Redazione FV

Tuttosport scrive di missione impossibile, stasera, contro il Crystal Palace. Ma anche che la Fiorentina ci proverà: lo assicura Paolo Vanoli, lo conferma Rolando Mandragora, il giocatore con più presenze (55 comprese le due finali perse nel 2023 e nel 2024) nella storia della Conference League. Per i viola sarà la gara numero 60 in questa competizione, come nessun altro club europeo, l'obiettivo è onorarla ribaltando il 3-0 subito a Londra con gli inglesi e centrare le semifinali per il quarto anno consecutivo.