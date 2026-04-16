Davide contro Golia. RepFi: "Ci sono due possibili obiettivi storici"

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Questa mattina la Repubblica (ediz. Firenze) scrive che nella sua annata particolare la Fiorentina può centrare due obiettivi storici: mai nessuna squadra si era salvata con zero vittorie all’undicesima giornata in Serie A e mai nella sua storia centenaria i viola sono riusciti a qualificarsi in Europa dopo aver perso con uno scarto di tre gol la gara di andata. Stasera col Crsytal Palace l’impresa, ribaltare il 3-0 degli inglesi a Selhurst Park e arrivare in semifinale di Conference, è di quelle impossibili, ai limiti del surreale.

Ma proprio per questo affascinante da vivere, accattivante. Una notte da vera Firenze e di vera fiorentinità, nel pieno stile Davide contro Golia che spesso anima l’assenso di ogni tifoso viola. Sentirsi sfavorito ma non per questo battuto e con grinta, lotta e sacrificio rovesciare il pronostico più avverso sconfiggendo il più potente.