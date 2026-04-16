Gosens non al meglio, RepFi: "Si fa forte la candidatura di Balbo"
FirenzeViola.it
Secondo la Repubblica (ediz. Firenze) stasera potrebbe esserci una sorpresa di formazione. Il quotidiano scrive che Gosens non è al 100% e su quel lato si fa forte la candidatura di Balbo, diciannove anni, entrato benissimo nel match di lunedì contro la Lazio. Quindi il tecnico Vanoli potrebbe davvero decidere di dare spazio fin dal primo minuto al classe 2006 venezuelano per far fronte alla condizione fisica non ottimale di Gosens.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
1 Fiorentina-Crystal Palace, le probabili formazioni: senza Kean, Dodò e Parisi serve l'impresa, ma crederci è un obbligo
Copertina
Lorenzo Di BenedettoVanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartire
Angelo GiorgettiFiorentina con l’anima: più 8 sull'incubo, è quasi fatta. Vanoli merita rispetto anche per questo, ma Paratici ha già due idee per il nuovo allenatore. Giovedì senza illusioni contro il Crystal Palace. Vediamo però chi recupera…
Mario TeneraniFiorentina, match point per la salvezza, anche se ne mancano tanti come sempre. C’è Sarri, forse stavolta viene davvero… Per il finale di stagione spazio ai giovani
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com