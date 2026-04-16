Gosens non al meglio, RepFi: "Si fa forte la candidatura di Balbo"

Gosens non al meglio, RepFi: "Si fa forte la candidatura di Balbo" FirenzeViola.it
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Oggi alle 10:52Rassegna stampa
di Redazione FV

Secondo la Repubblica (ediz. Firenze) stasera potrebbe esserci una sorpresa di formazione. Il quotidiano scrive che Gosens non è al 100% e su quel lato si fa forte la candidatura di Balbo, diciannove anni, entrato benissimo nel match di lunedì contro la Lazio. Quindi il tecnico Vanoli potrebbe davvero decidere di dare spazio fin dal primo minuto al classe 2006 venezuelano per far fronte alla condizione fisica non ottimale di Gosens. 