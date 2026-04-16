Oggi il Palace. La Nazione: "Servirà un'impresa, non un miracolo"

Oggi il Palace. La Nazione: "Servirà un'impresa, non un miracolo"FirenzeViola.it
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Oggi alle 09:48Rassegna stampa
di Redazione FV

A proposito della gara di ritorno col Crystal, La Nazione scrive che ci sono notti che possono cambiare il perso di un’intera stagione. E Firenze, dopo mesi di mestizie, sogna con tutta se stessa di vivere una di queste.

Al Franchi la Fiorentina si gioca infatti molto più dell’accesso alla semifinale di Conference: c’è in ballo la possibilità di dare un senso al proprio percorso europeo e di confermare anche con gli inglesi, al netto del 3-0 incassato all’andata, un momento positivo, certificato da una salvezza ormai in tasca in campionato. Servirà un’impresa, ma non necessariamente un miracolo, visto che la squadra di Glasner in questa stagione ha già concesso tre o più reti in una singola partita in bel cinque casi.