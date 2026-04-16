Oggi il Palace. La Nazione: "Servirà un'impresa, non un miracolo"
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A proposito della gara di ritorno col Crystal, La Nazione scrive che ci sono notti che possono cambiare il perso di un’intera stagione. E Firenze, dopo mesi di mestizie, sogna con tutta se stessa di vivere una di queste.
Al Franchi la Fiorentina si gioca infatti molto più dell’accesso alla semifinale di Conference: c’è in ballo la possibilità di dare un senso al proprio percorso europeo e di confermare anche con gli inglesi, al netto del 3-0 incassato all’andata, un momento positivo, certificato da una salvezza ormai in tasca in campionato. Servirà un’impresa, ma non necessariamente un miracolo, visto che la squadra di Glasner in questa stagione ha già concesso tre o più reti in una singola partita in bel cinque casi.
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Lorenzo Di BenedettoVanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartire
Angelo GiorgettiFiorentina con l’anima: più 8 sull'incubo, è quasi fatta. Vanoli merita rispetto anche per questo, ma Paratici ha già due idee per il nuovo allenatore. Giovedì senza illusioni contro il Crystal Palace. Vediamo però chi recupera…
Mario TeneraniFiorentina, match point per la salvezza, anche se ne mancano tanti come sempre. C’è Sarri, forse stavolta viene davvero… Per il finale di stagione spazio ai giovani
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