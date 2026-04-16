Ecco i tifosi inglesi, CorFio: "Saranno in quasi 1300 al Franchi"

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Spazio ai sostenitori del Crystal Palace sul Corriere Fiorentino. Il quotidiano scrive che stasera al Franchi gli avversari viola saranno accompagnati da quasi 1300 tifosi, alcuni dei quali arrivati in città già nella giornata di ieri e destinati a essere monitorati, soprattutto nelle vie del centro.

Sotto questo profilo sarà massima l’attenzione all’ordine pubblico visto che il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto una serie di misure straordinarie con molte restrizioni mirate come il divieto di vendita e consumo di bevande in vetro e lattine nel centro sportivo oltre al divieto di vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande in contenitori di vetro e lattine.