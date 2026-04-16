Attesa per la coreografia, La Nazione: "Bandierine all'ingresso"

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Come riporta La Nazione, stasera è attesa la coreografia promessa dalla Curva Fiesole. Piena come sempre - si legge -, sarà allestito uno spettacolo che entrerà nella storia del tifo gigliato e per il quale a livello social sono state già diffuse le consuete istruzioni. Verranno consegnate bandierine all’ingresso in ogni settore dello stadio e la scenografia verrà su durante l’inno della Conference. Pur in una stagione complicata, vivere la curva e lo stadio resta vitale per chi ha il cuore colorato di viola.