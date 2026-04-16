Vanoli e il futuro, CorSport: "Se confermato troverà una casa vera"

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Il Corriere dello Sport - Stadio nella sua edizione odierna riporta le dichiarazioni rilasciate da Paolo Vanoli nella conferenza stampa di ieri, tra cui il passaggio in cui il tecnico viola ha parlato del proprio futuro. "Io devo guardare il presente e finire quello che è stato iniziato, che sembra poco ma è tanto. Quando faccio qualcosa, poi voglio continuarlo: la camera qui al Viola Park è la mia casa. Magari a giugno mi cacciano". O magari, se confermato, si troverà una casa "vera".