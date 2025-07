FirenzeViola Pioli e quella scritta sulla lavagna: la sua Fiorentina non si nasconde e lancia un messaggio alle concorrenti

vedi letture

Stefano Pioli non si nasconde. Anzi, lo scrive chiaro e tondo. “Champions League”. Un obiettivo impresso su una lavagna, nel cuore dello spogliatoio della Fiorentina. È questa l’immagine più potente della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore viola, tornato a Firenze con idee chiarissime e ambizioni dichiarate. Oggi si è aperta ufficialmente la sua seconda avventura in riva all’Arno e le sue parole in conferenza stampa sono andate ben oltre le consuete frasi di circostanza. Ha voluto lanciare un messaggio forte, dentro e fuori dal Franchi.

“Io potevo essere ancora tra i top-10 allenatori più pagati al mondo – ha detto, sorridendo, ma con tono netto, – ma volevo nuove sfide. Dovrò dimostrare di essere al livello. Allegri, per esempio, non ci ha messo tra le candidate alla qualificazione alla Champions. Bene. Io l’ho scritto sulla lavagna ai miei giocatori questa frase”. Un gesto simbolico, ma tutt’altro che retorico. Per Pioli quella lavagna è un manifesto: una presa di posizione, un patto visivo con la squadra. L’obiettivo non è nascosto, né sussurrato: è nero su bianco davanti agli occhi di tutti.

La volontà di tornare in alto dimostrando di poterci stare

Il desiderio di tornare a competere ad alti livelli, di superare le aspettative, di dimostrare che la sua Fiorentina può stare più in alto di dove è arrivata nelle passate stagioni. In questo senso ha sottolineato come la lunghezza del suo contratto sia legata non alla sicurezza, ma all’ambizione. “Vogliamo provare a vincere un trofeo e tornare in Champions”, ha detto senza mezzi termini. Obiettivi concreti, non solo parole.

E in una Fiorentina reduce da finali perse e da un costante posizionamento a ridosso delle grandi, le dichiarazioni di Pioli rappresentano una netta presa di responsabilità. Anche per questo quella scritta sulla lavagna non è solo un messaggio per lo spogliatoio. È un avviso a tutto il campionato: la Fiorentina vuole esserci, e Pioli vuole dimostrare che, a dispetto delle classifiche salariali e delle etichette, anche lui è ancora tra i migliori. E magari, questa volta, con un trofeo in mano o un pass Champions, potrà scrivere una nuova storia.