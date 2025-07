Calciomercato Pioli allunga i tempi del mercato: centrocampista in stand-by, Terracciano ai saluti

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Stefano Pioli, oggi in conferenza, ha dato qualche riflessione di mercato. Il neo tecnico viola si vuole prendere qualche tempo per valutare bene tutti i giocatori presenti in rosa e poi prendere una decisione su coloro che sono destinati a partire. Con ogni probabilità per conoscere eventuali sviluppi in questo senso si dovrà aspettare la fine della tournée inglese. Restano quindi in stand-by il centrocampo, a cominciare da Bernabe, dove i tentativi della Fiorentina per il momento sono stati respinti dal Parma.

Lo stesso discorso vale per gli altri obiettivi, Asllani e Nicolussi Caviglia. Rimane sospeso il futuro di Dodo, su cui Pioli ha espresso belle parole dicendo che lo ha visto sereno e tranquillo per la nuova stagione. Molti meno dubbi invece sul futuro di Moise Kean, salvo sorprese, sarà il centravanti della Fiorentina di Pioli. Per Beltran non si registrano offerte concrete, ed è apprezzato dal tecnico gigliato. Oggi è stato anche il giorno dei saluti per Pietro Terracciano che ha deciso di fare il vice Maignan al Milan. Nelle prossime ore l'ufficialità.