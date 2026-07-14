Moreno al Wrexham, accordo con la Fiorentina a 8,5 milioni. Manca l'ok del giocatore
Non si muove soltanto il fronte Robin Gosens in casa Fiorentina per quanto riguarda le uscite. La dirigenza viola è infatti al lavoro anche per definire l'uscita di Matias Moreno, difensore argentino reduce dall'esperienza in prestito al Levante.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina ha raggiunto un accordo con il Wrexham per il trasferimento del classe 2003. Il club gallese, neopromosso in Championship e molto attivo sul mercato, sarebbe pronto a investire circa 8,5 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del centrale sudamericano.
L'intesa tra le società prevede inoltre che la Fiorentina mantenga il 50% sulla futura rivendita del giocatore, una clausola che consentirebbe al club di beneficiare di un'eventuale crescita di valore di Moreno nelle prossime stagioni.
Adesso restano da sistemare gli ultimi dettagli dell'operazione prima del via libera definitivo che dipende soprattutto dall'ok del calciatore. Se tutto dovesse procedere secondo i piani, Moreno saluterà Firenze a titolo definitivo, mentre la Fiorentina incasserà una cifra importante da reinvestire sul mercato in entrata.
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