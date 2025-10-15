Fiorentina tra Europa e campionato, la Repubblica-Firenze: "Il futuro è adesso"

La Repubblica-Firenze fa il punto sulle prossime sfide della Fiorentina. Un mese in cui i viola si giocheranno gran parte della credibilità futura di un’annata partita con altissime aspettative, ma che sta regalando più dolori che gioie. Da domenica al 9 novembre, ultima giornata pre-sosta, la Fiorentina giocherà cinque partite di campionato più due di Conference in ventidue giorni, una ogni tre giorni senza soluzione di continuità. In campionato il calendario prevede, dopo il Milan, gara dei sentimenti per Pioli, la sfida al Bologna del grande ex Italiano e la nuova trasferta a Milano stavolta contro l’Inter, poi le sfide con Lecce, in casa, e Genoa, fuori.

Due partite sulla carta alla portata, ma che, senza punti con le milanesi e con i rossoblù, rischierebbero di diventare crocevia salvezza, gare da affrontare con la paura di chi si trova in una posizione di classifica inattesa e con enorme pressione. E poi c’è la Conference: i viola giocheranno giovedì 23 ottobre a Vienna contro il Rapid e giovedì 6 novembre a Magonza contro il Mainz. Due trasferte complicate, contro le squadre dal valore più alto delle sei estratte nella fase a girone unico, e che non potranno essere tralasciate per non scivolare indietro anche in Europa, due partite da vincere per chiudere almeno tra le prime otto ed evitare i playoff di febbraio.