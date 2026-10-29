Calciomercato Tutti pazzi per Tiago Gabriel: c'è anche la Premier. Servono 30 milioni

Tiago Gabriel del Lecce non piace solo alla Fiorentina: ci sono anche Milan, Everton e Crystal Palace. Occhio alla possibile asta

Tutti pazzi per Tiago Gabriel. Come prevedibile, il difensore portoghese è finito nel mirino di diversi club italiani e stranieri, attratti dalle sue qualità e dai margini di crescita. Tra le società interessate resta la Fiorentina: come vi abbiamo raccontato recentemente, il centrale del Lecce piace a Fabio Paratici, alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche per rinforzare il reparto arretrato viola. A favorire l'operazione potrebbe esserci anche l'ottimo rapporto tra il dirigente gigliato e il procuratore del calciatore, Jorge Mendes.

La cifra chiesta dal Lecce

La strada, però, resta in salita, soprattutto per quanto riguarda le richieste economiche del Lecce, che si aggirano intorno ai 30 milioni di euro. Una valutazione importante, ulteriormente rafforzata dal rinnovo di contratto firmato lo scorso settembre. A complicare i piani della Fiorentina ci sono inoltre le concorrenti, con Milan, Everton e Crystal Palace che hanno manifestato interesse per il difensore classe 2004. Una situazione che rischia di alimentare la concorrenza e rendere ancora più complessa un'eventuale trattativa.