Vanoli al lavoro al Viola Park: il tecnico per il Corriere dello Sport è a caccia dell'undici titolare

In questi giorni di lavoro al Viola Park, una delle principali priorità di Vanoli è definire l’undici di riferimento da cui partire nelle prossime sei gare. La sosta gli offre infatti l’occasione di lavorare sul gruppo con una prospettiva diversa: non più quella dell’aggiustatore chiamato a intervenire sull’emergenza, ma quella del costruttore incaricato di dare una fisionomia precisa alla squadra. Restano, però, due aspetti da considerare: otto giocatori sono attualmente impegnati con le rispettive nazionali e alla trasferta di Genova manca ancora una settimana.

Elementi che possono influenzare le scelte, senza però frenare il lavoro dell’allenatore, già orientato verso i suoi undici titolari, con eventuali modifiche destinate a essere circoscritte e legate alle singole partite. Ora l’obiettivo è costruire una squadra ben definita, almeno partendo dal 4-2-3-1, modulo che resta la soluzione di riferimento salvo nuove indicazioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.