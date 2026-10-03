Fagioli passa il test Francia. "Qualità e nessun timore", i voti dei quotidiani

Un pareggio di prestigio per l’Italia di Roberto Mancini, che contro la Francia offre una prova convincente e lascia il campo con indicazioni positive. Tra i protagonisti in maglia azzurra c’è Nicolò Fagioli, schierato con il numero 10 e autore di una buona prestazione in mezzo al campo. Di seguito, i giudizi assegnati dai principali quotidiani al centrocampista viola:

Corriere dello Sport 6,5: Lavoro più oscuro che appariscente, non si nasconde nelle pieghe di una gara corale, ma porta tanta sostanza e diventa un totem a centrocampo.

Repubblica 6,5: Più mediano che mezzala. Paga dazio solo con il fallo su Cherki.

Tuttosport 6: Prende la dieci lasciata libera da Raspadori, ma non sembra pesargli sulle spalle vista la continua volontà di provare la giocata, anche se in qualche occasione pasticcia un po’. Da un suo fallo nasce la punizione-gol di Olise.

Nazione 6,5: Qualità e nessun timore, quando esce Tonali passa in mezzo. Ritrovato.

Gazzetta dello Sport 6: La sensazione è che se il coefficiente di difficoltà si alza, il dieci sulla sua maglia si scolorisce: tecnica, ma fine a se stessa è ciò che mostra sotto il cielo di Parigi. Nessuna bocciatura ma qualche riflessione e un po' di dubbi: il suo apporto è prezioso. Ma il giro palla deve essere più "protetto" e continuo.