"Vamos Fiorentina": ecco la prima pagina del Corriere Fiorentino

"Vamos Fiorentina": ecco la prima pagina del Corriere Fiorentino
Oggi alle 08:00Primo Piano
di Redazione FV

Nel numero odierno il Corriere Fiorentino inserisce in prima pagina la foto di Matteo Pellegrino, a braccia aperte, intento a esultare dopo la rete che ha sbloccato Fiorentina-Pisa, sedicesimo di Coppa Italia andato in scena ieri sera. Si tratta del primo dei tre gol dei viola, il terzo consecutivo per l'attaccante argentino. Poi arriveranno il raddoppio di Gnonto e il tris di Goncalves, per una serata super dei viola, celebrata dal Corriere col titolo "Vamos Fiorentina". Ecco la prima pagina.