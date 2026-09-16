"Vamos Fiorentina": ecco la prima pagina del Corriere Fiorentino
Nel numero odierno il Corriere Fiorentino inserisce in prima pagina la foto di Matteo Pellegrino, a braccia aperte, intento a esultare dopo la rete che ha sbloccato Fiorentina-Pisa, sedicesimo di Coppa Italia andato in scena ieri sera. Si tratta del primo dei tre gol dei viola, il terzo consecutivo per l'attaccante argentino. Poi arriveranno il raddoppio di Gnonto e il tris di Goncalves, per una serata super dei viola, celebrata dal Corriere col titolo "Vamos Fiorentina". Ecco la prima pagina.
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Primo Piano
Vanoli ha cambiato anima alla Fiorentina. Innamoriamoci di Pellegrino. La Fiorentina non può fare a meno di Fagioli. Contro il Napoli capiremo se questa Viola vale l’Europadi Luca Calamai
Le più lette
1 Vanoli ha cambiato anima alla Fiorentina. Innamoriamoci di Pellegrino. La Fiorentina non può fare a meno di Fagioli. Contro il Napoli capiremo se questa Viola vale l’Europa
2 Viery in conferenza: "In Italia il calcio è molto tattico, sto apprendendo molto. Preferisco giocare centrale"
Copertina
Angelo GiorgettiLa vendetta dell’amato scarto è poesia pura: dal disastro perfetto al Vanoli on fire. Paratici e quel doppio bagno di umiltà ‘per il bene del club’. Stasera energia alta in Coppa Italia, basta con la sindrome di Tafazzi
Mario TeneraniFranchino facci godere… Corsa, pressing, gioco, forse ci siamo. Fidiamoci di Vanoli e non rompiamo: è innamorato di questa squadra
Tommaso LoretoLa sfiducia di Grosso, le coccole di Vanoli: una settimana che ha cambiato la Fiorentina. Pellegrino-Beto, l'argentino lancia segnali. Dodò e il dazio di un'estate a pensare al mercato
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