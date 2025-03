Fiorentina-Panathinaikos: attesi mille tifosi greci, scattano le misure di sicurezza

vedi letture

Firenze si prepara ad accogliere circa 1.000 tifosi del Panathinaikos in vista della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro la Fiorentina. Come riportato da La Nazione, il piano sicurezza della Questura è già pronto, con provvedimenti specifici per la giornata di domani, giovedì 13 marzo.

I primi sostenitori della squadra greca sono attesi in città già nella giornata di oggi, mentre il grosso del contingente arriverà nelle prime ore di domani. Per garantire l’ordine pubblico, dalle 7:00 sarà vietato il consumo di alcolici all’esterno dei pubblici esercizi, così come la vendita di bevande in vetro o lattina e alcolici di qualsiasi gradazione, sia nel centro storico che nelle vicinanze dello stadio Franchi. Inoltre, le restrizioni alla circolazione nella zona dello stadio scatteranno dalle 10:00.