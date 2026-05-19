Vanoli-Paratici, incontro in settimana? Il CorSport: "Il tecnico cavalcherà l'onda del 2-0 con la Juve"

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Paolo Vanoli con Paratici si rivedrà di sicuro, sottolinea stamani il Corriere dello Sport. I due tra l'altro si incontrano tutti i giorni da febbraio ogni volta che la Fiorentina si allena al Viola Park.

Non si sono visti ieri e non lo faranno oggi però, perché il tecnico varesino ha concesso due giorni di riposo alla squadra di ritorno dalla vittoriosa trasferta di Torino, ma già domani alla ripresa degli allenamenti l’incrocio è matematico: se poi parleranno del rinnovo del contratto questo è un altro discorso, magari subito no visto che venerdì finiscono campionato e stagione e poi ci sarà tutto il tempo che uno vuole, ma quando lo faranno Vanoli cavalcherà il 2-0 alla Juventus per dare forza alle sue velleità di rimanere alla guida della squadra.