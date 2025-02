Fiorentina, la parola è resilienza. "E che gli vuoi dire a un gruppo così?"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino esalta la Fiorentina e parla di una notte da Champions per commentare la vittoria 3-0 della squadra allenata da Palladino contro l'lnter Campione d'Italia in carica. "E che gli vuoi dire a un gruppo così?", è la domanda retorica che si pone il quotidiano per una squadra in grado di superare mille difficoltà in questa stagione, da quello che accadde proprio con l'Inter a Bove a un periodo complicato dal punto di vista dei risultati. E per ultimo anche dover far fronte a un'emergenza dettata dal regolamento che non permette di schierare i nuovi arrivati e affidarsi a chi c'era quel 1° dicembre.

La qualità principale della Fiorentina è la resilienza, la capacità di trasformare in forza anche la più grande delle difficoltà per poi mettere in campo una concretezza quasi spietata. Kean è un centravanti da Champions: non resta che mettersi comodi e continuare a sognare.